Morciano di Leuca, 35enne arrestato dalla polizia per spaccio

Un minimarket della droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato a Morciano di Leuca. Nel primo pomeriggio di venerdì 5 settembre, un 35enne del borgo è finito in carcere con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ad eseguire l’arresto, a seguito di un appostamento sotto casa dell’uomo, gli agenti del commissariato di Taurisano.

I sospetti dei poliziotti hanno trovato conferma già poco dopo l’inizio del servizio, quando, davanti casa del 35enne, si ferma un’auto dal quale scende un uomo di circa 40 anni, diretto verso l’ingresso. Dopo pochi istanti sulla porta compare un soggetto che, in modo quasi automatico, prende dei soldi dalle mani del 40enne, cedendogli in cambio un involucro di colore bianco. Avvenuto lo scambio, l’acquirente torna rapidamente in macchina, mettendo in moto e allontanandosi a forte velocità.

Poco dopo si ripete lo stesso copione: un’altra auto fa tappa a casa dell’uomo, ma gli agenti non riescono a vedere bene a causa del passaggio di un camion, che per qualche secondo gli fa perdere la visuale. Così, i poliziotti attendono la terza macchina, che non tarda ad arrivare e a quel punto entrano in azione. Si avvicinano all’appartamento e, appena il giovane si affaccia alla porta per effettuare lo scambio, lo bloccano e lo informano della necessità di procedere a un controllo.

Al termine della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti circa 27 grammi di cocaina, 614 di marijuana e 9 di hashish, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento degli stupefacenti e 560 euro in contanti.

Al termine dell’operazione, l’uomo è stato accompagnato al commissariato di Taurisano per ulteriori accertamenti e successivamente condotto presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

