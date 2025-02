Monza, il Nesta-bis riparte dalla sfida cruciale con il Lecce

Il “Nesta-bis” è pronto a cominciare. Domenica, all’U-Power Stadium, il Monza affronta il Lecce in uno scontro diretto per la salvezza che va oltre i tre punti in palio. Dopo meno di due mesi, Alessandro Nesta torna sulla panchina biancorossa, subentrando a Salvatore Bocchetti, e trova subito un avversario ostico: i giallorossi, già protagonisti di una delle sfide più difficili della sua precedente gestione.

L’infermeria resta affollata: Stefano Turati è vicino al recupero e potrebbe tornare a difendere i pali, mentre restano in dubbio le condizioni di Samuele Birindelli, Luca Caldirola, Danilo D’Ambrosio, Gianluca Caprari e Jean-Daniel Akpa-Akpro. Assenze certe per Matteo Pessina e Roberto Gagliardini.

Con il Monza distante otto punti dalla zona salvezza, Nesta spera di vedere subito una reazione dai suoi, a partire da questa sfida chiave contro il Lecce.

