Montrone verso la Soccer Trani: trattativa in corso con il Barletta

Giovanni Montrone è pronto a cambiare maglia. Il difensore del Barletta è finito nel mirino della Soccer Trani, che vorrebbe inserirlo nel proprio progetto in Promozione. La trattativa è in corso: prima di sbloccare il trasferimento, il giocatore dovrà trovare l’accordo per separarsi dal Barletta. I contatti proseguono, ma servirà ancora qualche passo per definire l’operazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author