Montescaglioso in festa: torna il Carnevale con grandi novità

Dal 22 febbraio al 4 marzo Montescaglioso si prepara ad accogliere la 66esima edizione del suo celebre Carnevale, tra le manifestazioni più attese della Basilicata. Il momento clou sarà, come da tradizione, il grande corteo, ma non mancheranno novità e ospiti d’eccezione.

Tra gli artisti che animeranno l’evento figurano Dj Albertino, Regina, Sandro Bit e Dj Osso. La guest star del concerto di domenica 2 marzo sarà Fabio Rovazzi, nome molto atteso dal pubblico.

Grande attenzione, come sempre, ai giganti di cartapesta, simbolo della creatività locale. Tre le associazioni in gara quest’anno: “Matti da Saldare” con il carro Give Peace a Chance, ispirato alla canzone di John Lennon e alla ricerca della pace mondiale; “La Capa Gira”, che con Che rumore fa la felicità riflette sul valore universale della felicità per le nuove generazioni; “I Maghi della Cartapesta”, con La pozione magica della pace, immaginano un elisir capace di portare armonia nel mondo.

Anche la giuria si rinnova, con l’ingresso dello storico dell’arte Fabrizio Perrone, accanto a esperti del settore come Peppe Lapenna, Andrea De Fillippis e Diego Simone. Per la prima volta, inoltre, il giudizio popolare avrà un peso nella competizione, grazie alla selezione di uno spettatore che parteciperà alla valutazione.

Tra le novità di questa edizione spicca la nascita del “Villaggio del Carnevale”, un’area dedicata a spettacoli, street food e installazioni in cartapesta, tra cui quelle ispirate ai Puffi, realizzate dall’Associazione Make the Carnival di Stigliano. Importante anche l’inaugurazione della Cittadella di Montescaglioso, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione per offrire ai giovani uno spazio dedicato alla creazione di carri allegorici e alla formazione nella tradizione della cartapesta.

Con un mix di tradizione e innovazione, il Carnevale di Montescaglioso si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi.

