Montescaglioso: 50enne sorpreso a rubare arrestato dai Carabinieri

MONTESCAGLIOSO – I Carabinieri di Montescaglioso hanno arrestato in flagranza per tentato furto in appartamento un 50enne pugliese, già noto alle forze di polizia.

L’uomo, grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino al 112, è stato sorpreso dai militari mentre, unitamente ad altri complici, si era introdotto in un’abitazione dopo aver forzato una finestra.

Mentre il 50enne veniva bloccato dai Carabinieri, i complici riuscivano a darsi alla fuga a bordo di un’autovettura di colore scuro, della quale non si riusciva a rilevare il numero di targa, facendo perdere le proprie tracce nonostante le immediate e frenetiche ricerche proseguite per tutta la serata da parte delle altre pattuglie in circuito.

Contestualmente, i Carabinieri di Montescaglioso hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione, alla presenza del proprietario, constatando che non era stato asportato nulla.

Il 50enne invece, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una radio portatile, di arnesi da scasso e guanti in gomma, nonché di indumenti utili al travisamento (giubbotto con cappuccio ed uno scaldacollo), tutto sottoposto a sequestro per il successivo deposito presso l’ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Matera.

L’arrestato, da considerarsi comunque innocente fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito, così come disposto dalla Procura di Matera, veniva associato presso il carcere della medesima città.

Nell’episodio emerge nuovamente l’importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine: segnalare con tempestività situazioni sospette al 112 permette ai Carabinieri, sempre presenti sul territorio giorno e notte, di poter intervenire celermente e, come in questo caso, riuscire a prevenire la commissione di un reato in flagranza ed assicurare alla giustizia i presunti autori.

