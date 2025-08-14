Montesardo, torna la storica sagra della notte di Ferragosto

Ha un nome lungo, un po’ bizzarro e decisamente particolare, esattamente come la sua storia. È la sagra del “Porco Pri-Pri e della pasta casereccia”, che ogni vigilia di Ferragosto, fin dagli anni Novanta, riempie le strade di Montesardo di musica, risate, turisti e salentini doc. Ma soprattutto di cibo, quello vero e buono della tradizione, quello che profuma di casa.
A raccontarci tutti i dettagli dell’atteso evento, che farà ritorno questa sera per la 23esima volta nella frazione di Alessano, è la presidente dell’associazione Pro Montesardo, l’ente no profit che da 13 anni organizza l’evento. Con un duplice obiettivo: da un lato promuovere le bellezze e le bontà del territorio, dall’altro raccogliere fondi per migliorare il proprio paese.
A far ballare la piazza ci penseranno il gruppo degli Ionica Aranea e la pizzica itinerante di Lucia Passaseo e degli Ensamble.
potrebbe interessarti anche
Lecce,lutto per la scomparsa della professoressa Gilda Poli, amata zia del sindaco Adriana Poli Bortone
Tricase, scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: sei indagati
Trepuzzi, Bande a Sud: la grande festa dell’estate salentina
Inchiesta Delli Noci, Il Riesame accoglie tre ricorsi e conferma due provvedimenti
Trasporto pubblico, Sgm: +7% di passeggeri nei primi sei mesi del 2024
Montemesola, successo per “Notte in bianco del Marchese”