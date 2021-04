Tir finisce in una scarpata sulla Sp 119 Leverano-Monteroni, conducente in ospedale con Codice Rosso. Ancora tutta da accertare la dinamica del fatto avvenuto in mattinata. Il mezzo pesante ha oltrepassato il guard rail finendo in una delle campagne che costeggiano la strada. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, sono giunti i vigili del fuoco con una gru per sollevare il mezzo.