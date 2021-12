MONTERONI – Un uomo armato di coltello è entrato in azione in un distributore di carburante situato alla periferia del paese intorno alle 20. Sotto la minaccia di un coltello ha intimato il benzinaio facendosi consegnare l’incasso. Arraffato il denaro ancora in fase di quantificazione, é fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione.