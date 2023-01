Un incendio di natura dolosa è divampato ieri sera a Monteroni di Lecce, via Carso, distruggendo una Mercedes GLC e una Fiat 500 Abarth parcheggiate per strada. Le auto appartengono entrambe ad un uomo di 38 anni già noto alle forze dell’ordine , attualmente in prova ai servizi sociali. Il calore sviluppatosi ha danneggiato anche il prospetto dell’abitazione e una terza parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.

Condividi su...



Linkedin

email