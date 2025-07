Monteroni, crolla solaio: tre operai estratti vivi

MONTERONI – Tre operai sono rimasti travolti dal crollo del solaio di un’abitazione privata, dove erano impegnati per dei lavori di ristrutturazione. E’ accaduto stamani a Monteroni di Lecce in via Spacciante, a ridosso del centro storico. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri con i tecnici comunali. I tre operai – secondo quanto si è appreso – sono stati tutti estratti vivi dalla macerie. La zona è stata transennata e interdetta al transito.

I tre operai sono arrivati al Dea dell’ospedale Fazzi di Lecce: sono tutti in codice in rosso, ma secondo le prime informazioni, nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita. L’abitazione, dove è avvenuto il crollo del solaio, è stata posto sotto sequestro dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

