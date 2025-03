Monteroni, bomba nel pomeriggio: l’indignazione del Sindaco Pizzuto

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:15, un ordigno è esploso in via Cavour a Monteroni di Lecce, causando danni materiali nell’area circostante. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno messo in sicurezza la zona per prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità. Secondo alcune fonti, una donna sarebbe rimasta ferita nell’esplosione. Le forze dell’ordine stanno indagando per determinare la natura dell’ordigno e le cause dell’esplosione. La sindaca Mariolina Pizzuto, recatasi sul luogo dell’accaduto, ha condannato fermamente l’atto, definendolo “vile e inaccettabile”, ed ha espresso vicinanza alle vittime, confidando nel lavoro delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’episodio.

Maria Teresa Carrozzo