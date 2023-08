Monterisi, da Trani alla Serie A: prima rete col Frosinone

FROSINONE – Assist di Romagnoli e tentativo di prima intenzione: il minuto numero 24 di Frosinone-Atalanta è di quelli che rimangono impressi nella mente, per Ilario Monterisi. Una dura gavetta che paga, per lui: difensore nato a Trani classe 2001, è cresciuto calcisticamente nel Bari ma per via del club presieduto da Giancaspro nel 2018 è passato al settore giovanile del Lecce. La grande occasione della massima serie è arrivata dopo aver collezionato una presenza coi giallorossi, per poi passare da Catanzaro e Fidelis Andria in C. Quindi la B con i ciociari (11 presenze) e la grande occasione della Serie A. Di strada ne è stata fatta in breve tempo, ma la Puglia continua a farsi valere nel calcio che conta anche sul piano individuale.

