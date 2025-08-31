31 Agosto 2025

Monteparano, sindaco vieta il pallone in piazza

Laura Milano 31 Agosto 2025
Non potranno più giocare a pallone in piazza i giovanissimi di Monteparano. Il sindaco lo vieta riprendendo una  ordinanza già esistente e spiega le sue ragioni

 

