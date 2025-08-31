Monteparano, sindaco vieta il pallone in piazza

Non potranno più giocare a pallone in piazza i giovanissimi di Monteparano. Il sindaco lo vieta riprendendo una ordinanza già esistente e spiega le sue ragioni
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
San Marzano di S.G, Premio Katundo: orgoglio del territorio
Sanità Puglia, Maiorano (FdI): “PD distoglie attenzione da 20 anni di fallimenti”
Bonus agricoltori: fino a 2.500 euro per formazione giovani imprenditori agricoli
Sanità Puglia, FdI: “PD scarica colpe, ma bilancio è in rosso di 350 mln”
Brindisi, ancora polemiche sulla STP
San Marzano di S.G: ecco il Premio Katundo