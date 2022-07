MONTEPARANO – Vent anni, Caporalmaggiore dell Esercito Italiano, Giulia Imperio conquista il doppio oro nei Giochi del Mediterraneo.

Solo il mese scorso Campionessa Europea a Tirana, oggi si distingue invece nella categoria 49 kg: per lei oro di strappo con 83 kg, oro di slancio con 97 kg, per un totale di 180 kg.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Monteparano Maristella Carabotto : “È un orgoglio per la nostra piccola comunità, avere un’atleta di questo livello. Giulia è un esempio per i nostri giovani. Ogni sua vittoria è la prova tangibile di come i sacrifici vengano ripagati”