Monteparano | Colpi di fucile, ferito un uomo

Misterioso episodio questa sera a Monteparano, nel tarantino, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di fucile nel centro del paese, stando a quanto si apprende in Via Roma, pare nei pressi di un locale. Un uomo è stato ferito in maniera non grave, soccorso da un’autoambulanza e trasportato all’ospedale SS Annunziata di Taranto sarebbe stato dimesso dopo poche ore dal suo ricovero. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Manduria e del Comando provinciale di Taranto, sono all’opera gli uomini del Nucleo operativo radiomobile, non sarebbero stati trovati bossoli, da qui l’ipotesi che l’arma utilizzata per il ferimento sia un fucile. Sono state avviate le indagini per chiarire quanto accaduto, al momento le notizie sono frammentarie e si hanno pochi elementi per la ricostruzione dei fatti, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 20.30, la persona ferita sarebbe residente a Monteparano. Probabilmente una lite per interessi personali alla base di tutto.

Gli inquirenti avrebbero raccolto alcune testimonianze ed ora sarà necessario appurare i dettagli, si indaga anche per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza.