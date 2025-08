Montemesola, torna la magia della “Notte in bianco del marchese”

MONTEMESOLA – Il 13 agosto Montemesola, in provincia di Taranto, ospiterà la seconda edizione della Notte in Bianco del Marchese, un evento che trasformerà il centro storico in uno scenario ricco di sapori, musica e tradizione.

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’appuntamento estivo più atteso, promosso dall’associazione “Il Carrozzone” insieme a ERComunicazione e con il patrocinio del Comune. Il cuore della serata sarà l’area food & drink con specialità pugliesi e calabresi: dalla mozzarella fresca alla carne alla griglia, dalla frittura di pesce alle orecchiette fatte a mano, fino a dolci artigianali, cocktail e birre locali.

Oltre al cibo, spazio a spettacoli, danze ottocentesche in costume, musica folk, pizzica, tribute band e dj set, per un’atmosfera coinvolgente e adatta a tutte le età.

Le attività commerciali locali resteranno aperte per accogliere visitatori e curiosi fino a tarda notte, rendendo il borgo ancora più vivo e accogliente.

L’ingresso è gratuito. Montemesola vi aspetta per una notte tra gusto, storia e divertimento.

