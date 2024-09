Montemesola, riconoscimento alle forze dell’ordine

MONTEMESOLA (TA) – Un riconoscimento per le forze dell’ordine nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Il Comune di Montemesola in provincia di Taranto, ha organizzato la prima edizione del “Premio San Michele” per l’impegno profuso da donne e uomini in divisa al fine di garantire la sicurezza dei cittadini

