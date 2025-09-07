Montemesola, insulti omofobi contro la Polizia: Adp: “Gesto vile e doppiamente offensivo”

Montemesola (TA) – Il Sindacato Autonomi di Polizia (ADP), per voce del Segretario Fulvio Costone, esprime sdegno e condanna per l’episodio avvenuto nelle scorse ore a Montemesola, dove il portone di un edificio nel centro storico è stato imbrattato con adesivi raffiguranti due poliziotti che si baciano, accompagnati dalla scritta “All Cops Are Gay”.
Un gesto che, pur mascherandosi da provocazione, rivela un grave vuoto culturale e rappresenta una doppia offesa: nei confronti delle forze dell’ordine e della comunità LGBTQ+.
“Utilizzare l’omosessualità come insulto per denigrare un’intera categoria professionale non è critica, né satira, né attivismo – è omofobia, nella sua forma più pura”, dichiara Costone. “Ancora più grave è che spesso questi attacchi arrivino da chi si professa inclusivo e progressista. Usare l’essere gay come strumento offensivo è una contraddizione che smaschera un’ipocrisia pericolosa”.
Il sindacato ricorda che nelle forze dell’ordine operano ogni giorno uomini e donne LGBTQ+, che servono lo Stato con impegno e coraggio. La loro identità non diminuisce la loro professionalità, ma anzi arricchisce l’istituzione.
“Chi crede di colpire la Polizia usando l’omosessualità come insulto, offende due volte: attacca la divisa e disprezza l’identità di milioni di persone. Non è ribellione, è solo odio travestito da provocazione”, aggiunge Costone.
L’ADP condanna con fermezza questi atti vigliacchi, che infangano il concetto di rispetto e inclusione. Il sindacato si schiera a fianco dei colleghi LGBTQ+ e riafferma il proprio impegno nella difesa della dignità personale, dei valori democratici e della libertà di tutti.
“La libertà non si predica a parole. Si pratica nel rispetto. Sempre.” Conlcude così Fulvio Costone del Direttivo Nazionale e Segretario Provinciale Taranto del Sindacato Autonomi di Polizia – ADP.
