21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Montemesola teatro a cielo aperto: sabato 22 il Carrozzone porta Eduardo in Piazza

Giovanni Sebastio 21 Agosto 2025
centered image

Dopo il grande successo della “Notte in Bianco del Marchese”, Montemesola si prepara a un altro imperdibile evento sotto le stelle. L’Associazione Culturale e Teatrale “Il Carrozzone” porta in scena un classico del teatro napoletano, trasformando la centralissima Piazza IV Novembre in un teatro a cielo aperto.

Sabato 22 agosto 2025, con il patrocinio del Comune di Montemesola, andrà in scena “La Fortuna con l’F maiuscola”, una celebre commedia in tre atti firmata da Eduardo De Filippo e Armando Curcio. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30.

L’evento promette di unire l’arte teatrale con il calore della comunità, offrendo una serata di cultura, emozioni e risate. A dare vita a questa storia che intreccia ironia, destino e speranza, ci sarà un ricco cast di talentuosi attori locali.

Sotto la regia e l’adattamento di Enzo Mannara, che vestirà anche i panni del protagonista Giovanni Ruoppolo, il palco si animerà con performance di grande spessore.

Al suo fianco, una serie di interpreti
daranno vita ai personaggi che rendono questa commedia indimenticabile:
Carmela Testa (Donna Cristina)
Tonino Pastore (Enricuccio)
Cinzia Loforte (Donna Concetta)
Cosimo Ricci (Don Vincenzo)
Angela Sibilla (Donna Amalia)
Annamaria Scarano (Donna Assunta)
Chiara Sibilla (Avvocato Manzillo)
Francesco Trivisano (Barone)
Salvatore Carrozzo (Notaio Bagliulo)
Pietro Mele (Brigadiere)
Angela Quarato (Dottoressa Gervaso)
Tonino Marangi (Pietruccio)

Questa rappresentazione è un’occasione unica per vivere un momento di tradizione teatrale e condivisione, ritrovandosi in piazza per una serata all’insegna del divertimento e della cultura. Se ne raccomanda la partecipazione.

