Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole”

A Montemesola (Taranto) sono comparsi adesivi raffiguranti agenti di Polizia intenti a baciarsi, accompagnati dalla scritta “All Cops Are Gay”. Un gesto che ha suscitato indignazione e condanne trasversali, interpretato come un attacco alle Forze dell’Ordine e come un messaggio carico di omofobia.

Sulla vicenda è intervenuto l’onorevole Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia, che ha parlato di “un gesto che offende la divisa e, al tempo stesso, utilizza l’omosessualità come strumento denigratorio. Il dissenso politico e la satira non possono mai giustificare l’omofobia”.

Maiorano ha espresso piena solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: “Il valore degli agenti si misura dal loro impegno e coraggio, non dalla loro identità sessuale. Chi ha compiuto un simile atto non offende solo la polizia, ma l’intera comunità e i valori di inclusione che la società dovrebbe promuovere”.

L’esponente di FdI ha quindi ribadito la necessità di individuare i responsabili: “Questo non è goliardia, è un’offesa grave che merita una netta condanna. L’odio, in qualsiasi forma, non può trovare spazio nella nostra società. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e che chi si nasconde dietro un presunto attivismo per diffondere intolleranza venga smascherato”.

