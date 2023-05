MONTEIASI – Cosimo Ciura è riconfermato sindaco di Monteiasi. Con 2184 voti, la lista a suo sostegno “Monteiasi protagonista 2.0” ottiene il 62,9% delle preferenze.

Si ferma al 20,3% con 705 voti la lista “Uniti per Monteiasi” con Gianpiero Strusi candidato sindaco e 585 voti (16,8%) per il candidato Antonio Fasciano a guida della lista “Noi per Monteiasi”.

I voti a sostegno di Cosimo Ciura sono così distribuiti:

Strusi Cosimo 235; Marinelli Dario 91; D’Alessandro Maria 120; Marinelli Maria 384; Marinelli Pietro 139; Fiorillo Saverio 226; Monopoli Ciro 263, Arcadio Jacopo 26; Guida Francesca 257; Ladogana Salvatore 571; Marinelli Pietro 398 e Ancora Giuseppina 697.

I voti a sostegno di Gianpiero Strusi così distribuiti:

Basile Marcello 45; Caretta Stefania 22; Ferrannina Gianluca 57; Frascella Manuela 19; Grottoli Nicole 64; Marinelli Riccardo 104; Montinati Massimo 71; Napoli Giuseppina 29; Perrucci Antonello 42; Rondinone Tommaso 148; Saracino Luciana 44 e Sibillio Maristella 212.

I voti a sostegno di Antonio Fasciano così distribuiti:

Brisci Oronzo 57; Gregucci Giovanna 210; Ladogana Debora 34; Manisi Chiara 141; Marinelli Cosimo 313; Petricciulo Raffaele 84; Santoro Annagrazia 76; Sibillio Tommaso 12; Spagnulo Giuseppe 22; Strusi Geraldo 104, Toma Maria Luana 34 e Riflettivo Liliana 37.

Sono otto i seggi destinati alla maggioranza e quattro all’opposizione, dunque al netto di entrate in giunta, con Ciura sindaco, la composizione del consiglio comunale, previa ufficializzazione dei dati dovrebbe così configurarsi:

MONTEIASI PROTAGONISTA 2.0:

Ancora Giuseppina

Ladogana Salvatore

Marinelli Pietro

Marinelli Maria

Monopoli Ciro

Guida Francesca

Strusi Cosimo

Fiorillo Saverio

UNITI PER MONTEIASI:

Gianpiero Strusi

Sibillio Maristella

NOI PER MONTEIASI:

Antonio Fasciano

Marinelli Cosimo

