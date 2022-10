Monte Sant’angelo (FG) – Ci sarebbe un litigio per questioni condominiali alla base della sparatoria avvenuta questa sera a Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo sul Gargano. Un uomo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono sopraggiunti i militari della Compagnia carabinieri di Manfredonia e i sanitari del 118 per soccorrere il ferito e trasportarlo in ospedale per le cure del caso.