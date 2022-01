MONTE SANT’ANGELO (FG) – Fuoco nella notte a Monte Sant’Angelo, comune in provincia di Foggia. In fiamme l’auto dell’assessore comunale Generoso Rignanese, con delega al bilancio. La vettura che si trovava parcheggiata è stata completamente distrutta dal rogo, al momento non è stata accertata la matrice dolosa dell’incendio, sul posto i Vigili del Fuoco.