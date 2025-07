Monte Sant’Angelo, agguato a un 50 enne: fermate due persone

Monte Sant’Angelo (FG) – Sarebbero almeno sei i colpi di pistola piccolo calibro esplosi durante la notte tra il 13 e il 14 luglio contro un 50enne noto alle forze dell’ordine. L’uomo è rimasto ferito di striscio al volto e al torace ed è ricoverato in rianimazione a casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo ma non è in pericolo di vita. Sarebbe questa una prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle due in pieno centro abitato a pochi passi dall’abitazione del 50enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno lavorando alla ricostruzione dell’accaduto anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Stando ad indiscrezioni, due persone sarebbero state fermate dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e sono in carcere a Foggia in attesa dell’udienza di convalida. A quanto si apprende alla base del tentato omicidio potrebbe esserci un litigio sul cui movente sono in corso accertamenti.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts