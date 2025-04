Montaruli nuovo questore, Palmisano: “Sicurezza priorità a Brindisi”

L’europarlamentare del M5S: “Sono sicura saprà continuare nel solco tracciato da Lionetti nel contrasto alla criminalità”

Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, ha commentato il recente avvicendamento alla guida della Questura di Brindisi, sottolineando l’importanza di questo momento per riconoscere l’impegno dimostrato dall’ormai ex questore Giampietro Lionetti e per dare il benvenuto al nuovo dirigente, Aurelio Montaruli.

“Il cambio al vertice rappresenta l’occasione per evidenziare il lavoro svolto in questi quindici mesi da Lionetti, caratterizzato da ascolto, presenza sul territorio e una ferma lotta alla criminalità organizzata”, ha dichiarato Palmisano.

Secondo l’eurodeputata, l’operato di Lionetti si è contraddistinto per un approccio vicino alla cittadinanza e una strategia chiara nel contrasto alle dinamiche criminali. “Sono certa che Aurelio Montaruli proseguirà su questa linea, interpretando al meglio le necessità di sicurezza della provincia di Brindisi”, ha aggiunto.

Palmisano ha inoltre voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti della Questura di Brindisi e dei commissariati di Mesagne e Ostuni, lodando il loro impegno e spirito di servizio: “Uomini e donne che, con grande dedizione e sacrificio, operano per la tutela del territorio”.

“Sono pronta a garantire la mia collaborazione istituzionale al nuovo questore Montaruli, nell’interesse della comunità”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author