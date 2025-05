Monsignor Miniero in visita negli studi di Antenna Sud

Visita speciale quella dell’arcivescovo metropolita di Taranto, monsignor Ciro Miniero, nella sede di Antenna Sud, dove è stato accolto dai dipendenti dell’emittente televisiva e delle aziende appartenenti al gruppo Distante.

A fare gli onori di casa l’editore Domenico Distante, affiancato dall’avvocata Fabiola La Grotta della Caffè Fadi e dal direttore editoriale Pierangelo Putzolu.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e partecipato, con un momento di dialogo tra l’arcivescovo e i lavoratori, durante il quale monsignor Miniero ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano dell’emittente e per il ruolo informativo e culturale che il gruppo svolge sul territorio.

Un gesto di vicinanza e attenzione che conferma il legame della Chiesa di Taranto con il mondo del lavoro, della comunicazione e delle imprese locali.

