30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Mons. Carbonaro su aree interne Basilicata: “Sembra di stare davanti al letto di un moribondo”

Francesco Cutro 30 Agosto 2025
centered image

POTENZA – Anche i vescovi lucani chiedono uno sguardo diverso sulle aree interne sottoscrivendo la lettera aperta della Cei indirizzata al governo e al Parlamento. Abbiamo intervistato sul tema l’arcivescovo metropolita di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, mons. Davide Carbonaro.

centered image

