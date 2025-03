Monopoli, vietato distrarsi. Colombo studia l’alternativa a Bulevardi

La mattinata di giovedì è stata caratterizzata dal tam tam scatenato dai bookmakers, che hanno stranamente dato per superfavorita il Cerignola nel derby del Monterisi di domenica prossima, quando il Monopoli terzo in classifica a 53 punti, a -5 rispetto ai gialloblù, tenterà di avvicinarsi alla seconda piazza e di rintuzzare l’attacco di un Crotone che vincendo in casa con il Latina e approfittando di un eventuale scivolone proprio dei biancoverdi, si riporterebbe a -2 con tre giornate ancora da giocare. La squadra di Colombo cerca di isolarsi da tutto quello che sta succedendo fuori e di concentrarsi su una gara fondamentale per il prosieguo di stagione: una gara difficile viste anche le assenze che ci saranno nelle file della formazione biancoverde. Angileri non sarà della partita e molto probabilmente rientrerà solo per i playoff, mentre Bulevardi, i cui esami strumentali hanno rassicurato sulle condizioni dopo il brutto scontro di gioco di domenica, non ha ancora ripreso ad allenarsi con i suoi compagni. Con Pace non ancora al massimo della condizione i dubbi di Colombo sono tutti sulla sinistra. Greco, impegnato da esterno, è stato tra i migliori di domenica scorsa e non dovrebbe lasciare la corsia, con Scipioni candidato numero uno a sostituire Bulevardi e a prendersi una maglia da titolare. L’alternativa sarebbe il ritorno di Pace dal primo minuto, con Greco pronto a spostarsi nuovamente sull’interno. Dubbi da fugare negli ultimi allenamenti cercando di distrarsi quanto meno possibile e di andare con la testa solo sul campo.

