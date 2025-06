Monopoli, Vazquez saluta e va al Trapani. Ritiro a Moccone

Ancora qualche settimana di pausa, poi, in casa Monopoli, sarà già tempo di dare avvio alla nuova stagione: la squadra biancoverde si ritroverà in città il prossimo 16 luglio, per il più classico dei raduni che precederanno il ritiro pre campionato.

Messi alle spalle i primi quattro giorni che saranno dedicati esclusivamente a test atletici e visite mediche, la ciurma allenata da mister Colombo domenica 20 luglio partirà alla volta della Calabria. Confermata infatti la sede del ritiro della scorsa estate, quella di Moccone, località situata ai piedi della Sila, in provincia di Cosenza.

La permanenza in terra calabrese durerà fino al successivo 13 agosto: poco più di tre settimane nelle quali il Gabbiano svolgerà quattro amichevoli. Tra questi, senza dubbio, verrà riproposto il test contro la Primavera del Lecce, già andato in scena un’estate fa. Pochi giorni dopo, con il gruppo nel frattempo rientrato in riva all’Adriatico, arriverà il momento della prima della nuova stagione, il primo turno di Coppa Italia di Serie C, destinato a far da preludio all’esordio in campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.

Tutte le tappe di un’estate che adesso si appresta ad entrare nel vivo, anche con le prime attese ufficialità sul mercato: probabile che qualcosa accada già nella giornata odierna, più sul fronte uscite che su quello entrate in realtà. Il club nelle prossime ore potrebbe comunicare alcune rescissioni, prima di rendere noti i primi volti nuovi. Chi di per certo non farà parte della rosa nella stagione che verrà è Federico Vazquez: l’argentino ex Perugia è di fatto un nuovo calciatore del Trapani, annunciato su X dal presidente dei siciliani Valerio Antonini.

