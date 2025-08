Monopoli, un nuovo attaccante per Colombo: in chiusura Maguette Fall

Il Monopoli è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo offensivo. In arrivo dalla Virtus Entella, con la formula del prestito con diritto di riscatto, c’è Maguette Fall, attaccante senegalese nato il 24 maggio 1994, reduce da una stagione tra Trapani ed Entella.

Alto 182 cm, Fall ha messo a segno 4 reti in 32 gare nell’ultimo anno, ma prima di allora era sempre andato in doppia cifra: 16 gol tra campionato e playoff con la maglia della Giana Erminio nella stagione 2022/2023, 24 centri in Serie D l’anno prima (sempre con la Giana) e 21 tra campionato e Coppa con il Giussano nel 2021/2022. L’arrivo di Fall lascia presupporre la partenza di uno tra Sylla e Yeboah, con quest’ultimo che potrebbe andare via in prestito. Ceduto in prestito secco al Martina, nel frattempo, il centrocampista classe 2005 Paolo Virgilio.

