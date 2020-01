Monopoli | Ufficiale l’ingaggio di Radoslav Tsonev

Condividi

Alla vigilia della sfida alla Ternana il MOnopoli ha messo a segno un importante colpo di mercato: alla corte di Scienza giunge Radoslav Tsonev con la formula del prestito a titolo temporaneo dal Lecce.

Il centrocampista ha militato per 6 stagioni nella serie A bulgara per poi vestire in Italia la maglia giallorossa. Lo scorso campionato ha militato nelle fila della Viterbese dove ha collezionato 26 presenze e tre gol.

Ha scelto col Monopoli la maglia n.11