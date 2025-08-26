Monopoli, tra una settimana il gong sul mercato: situazioni calde su Bruschi e Bulevardi

In casa Monopoli l’attenzione si concentra su Nicolò Bruschi. L’attaccante del 1998, reduce da un campionato di livello in cui ha messo in mostra doti balistiche importanti, è finito nel mirino del Potenza. La società lucana lo considera l’alternativa ideale qualora Caturano dovesse trasferirsi a Catania. Il giocatore, legato al Monopoli da un accordo valido fino al 2026, rappresenta però un patrimonio che il club non intende cedere con leggerezza. I dirigenti rimandano ogni valutazione sul rinnovo a dopo i primi mesi di stagione, ma davanti a un’offerta rilevante lo scenario potrebbe cambiare.
Situazione differente per Danilo Bulevardi. Il centrocampista, rimasto finora fuori dalle convocazioni per agevolare un suo possibile futuro trasferimento, ha ricevuto un segnale dal Siracusa, proprio la squadra che domenica ospiterà il Monopoli. Il club siciliano ha manifestato interesse, ma il giocatore al momento non sembra avere fretta di sciogliere le riserve, preferendo attendere eventuali altre opportunità.
Il prossimo impegno vedrà infatti i biancoverdi di Alberto Colombo affrontare il Siracusa domenica alle 21, primo di due appuntamenti consecutivi lontano da casa in terra siciliana. Una trasferta che coincide con la fase più intensa della sessione estiva di mercato: mancano cinque giorni alla chiusura e restano ancora margini per ritocchi in entrata e in uscita.
