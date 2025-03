Monopoli, torna Bizzotto. Ballottaggi in difesa e in fascia

Torna a disposizione Nicola Bizzotto, non ci sarà invece Antony Angileri. Il Monopoli prepara la gara interna con la Casertana, snodo fondamentale per mantenere il terzo posto in classifica. Colombo non avrà ancora a disposizione il difensore ex Messina, uscito infortunato dalla gara interna con il Latina e probabilmente out per tutto il mese di marzo. Dopo due ottime prove di Viteritti come braccetto il dubbio è quello tra il capitano, l’ex Sassuolo Miranda che ha giocato da titolare le ultime tre e il rientrante Bizzotto, espulso sul finire del primo tempo nella gara con il Latina. Il passaggio al 4-4-2, effettuato praticamente a metà primo tempo della sfida di Picerno, è un’altra ipotesi percorribile. In questo caso Viteritti agirebbe da terzino destro con Cristallo o Valenti esterni alti e a sinistra sarebbe ballottaggio tra Greco, Contessa e il rientrante Pace, che a Picerno ha scontato il turno di squalifica. Per quanto riguarda l’attacco, invece, sicuro del posto, come al solito, è sempre bomber Grandolfo, mentre i gol di Pellegrini e Yeboah ne rilanciano le ambizioni nella competizione con Bruschi per l’altra maglia.

