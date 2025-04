Monopoli, testa ai playoff: biancoverdi più ‘indietro’ rispetto alle altre terze

Da terza classificata, la squadra di Colombo è già sicura di essere testa di serie e di avere due risultati su tre dalla propria nei 180 minuti

La regular season è un ricordo dolce che però appartiene già al passato, la testa del Monopoli ormai da più di una settimana, dopo la vittoria conquistata contro il Giugliano che – grazie anche alla contemporanea sconfitta del Crotone a Caserta – ha dato ai biancoverdi la terza posizione in classifica, è rivolta completamente ai playoff.

Si torna nella post season a cui i tifosi del Gabbiano sono spesso stati abituati in epoca recente, dopo il passaggio a vuoto della scorsa stagione, quando post season fu, ma per evitare la Serie D nel doppio scontro playout – poi vinto – con la Virtus Francavilla.

Il gruppo di Colombo si è fatto un’idea più precisa di quello che è il percorso che lo attende adesso, dopo che l’ultima giornata di campionato ha stabilito tutti i verdetti. Prima data da cerchiare in rosso quella di giovedì 8 maggio: terminato il secondo e ultimo turno della fase interna al raggruppamento, Viteritti e compagni in quella circostanza conosceranno l’avversario da affrontare nel primo turno della fase nazionale.

Andata in trasferta l’11 maggio, ritorno al Veneziani tre giorni dopo. Il Monopoli, insieme alle altre due terze – la Feralpisalò e la Torres – e alla vincitrice della Coppa Italia di Serie C, il Rimini – è già sicura di essere testa di serie e di avere dunque due risultati su tre dalla propria nei 180 minuti.

Discorso differente per gli eventuali quarti di finale, in programma tra il 18 e il 21 maggio, lì dove entreranno in ballo le tre seconde Vicenza, Ternana e Audace Cerignola: la quarta e ultima testa di serie sarà la migliore classificata in regular season, tra le formazioni qualificate dal turno precedente. I biancoverdi, qui, partono in svantaggio perché come media punti sono indietro tanto rispetto alla Feralpisalò quanto rispetto alla Torres, con i lombardi che avrebbero la priorità sui sardi. I pugliesi dovrebbero di conseguenza sperare in una loro doppia clamorosa eliminazione per usufruire dei già citati vantaggi propri delle teste di serie.

