Monopoli-Team Altamura, parte la prevendita: 300 biglietti per gli ospiti

Dopo il passo falso contro il Catania, il Monopoli vuole ripartire per non perdere il passo del Cerignola capolista. Nel prossimo match, in programma domenica alle 17:30 al ‘Veneziani’, i biancoverdi affronteranno il Team Altamura. Nella giornata di oggi, il club ha annunciato l’apertura della prevendita, fornendo tutte le informazioni sulla disponibilità dei tagliandi:

“Il settore Curva è sold out. Pertanto non è possibile acquistare biglietti in quel settore.

Per il solo giorno della partita, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, a partire dalle ore 13,30.

SETTORE OSPITI

Per i residenti nel Comune di Altamura, la vendita dei tagliandi prescritta nel limite massimo dei 300, avverrà unicamente per il settore ospiti e soltanto previa identificazione di chi materialmente acquista il titolo di ingresso, con l’esclusione della vendita online.

Non sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso al Veneziani nella giornata di domenica 16 febbraio 2025.

PROMO GABBIANO WINTER PACK

Chi ha aderito alla promo Winter Pack con emissione di un biglietto unico per le due partite, potrà accedere a Monopoli – Altamura con il biglietto di Monopoli – Catania.

COSTO BIGLIETTI

Tribuna: Intero € 25,00 / Ridotto € 18,00

Distinti: Intero € 16,00 / Ridotto € 12,00

Curva: SOLD OUT

Ospiti: Intero € 16,00 / Ridotto € 12,00

* I prezzi non sono comprensivi di diritti di biglietteria di € 2,00”..

