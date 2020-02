Condividi

Una settimana da incorniciare per Massimo Tazzer non solo per il primo gol realizzato in biancoverde a Teramo, ma anche perché oggi la società gli ha rinnovato il contratto fino al 2022. Queste le sue dichiarazioni subito dopo la firma:

Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti, la mia famiglia, soprattutto mia nonna con la quale ho un bellissimo rapporto e che domenica sarà al Veneziani per la prima volta”.

Ad maiora Massimo