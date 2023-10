Monopoli, Tavano ad Antenna Sud: ‘Lunedì la firma di Chiricallo’

‘Mi dispiace molto per la separazione con Alfio Pelliccioni, sono cose che fanno parte del calcio, è stata una decisione del nostro Presidente e la rispettiamo. Ora ci affidiamo ad un altro grande professionista, una persona che conosciamo bene, come Marcello Chiricallo che è già presente oggi in tribuna. Avremmo voluto ufficializzarlo oggi ma non è stato possibile per questioni di tempo. Lunedì ci sarà la firma del contratto e inizieremo questo nuovo corso’. Così il vicepresidente del Monopoli Paolo Tavano ai microfoni di Antenna Sud pochi minuti prima della gara con la Virtus Francavilla.

