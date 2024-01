Monopoli, Taurino: ‘Col Potenza la prima di tante finali’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il tecnico del Monopoli, Roberto Taurino, ha commentato positivamente il mercato fin qui svolto dal club biancoverde: “La società sta profondendo molti sforzi per mettermi a disposizione più frecce”. Alla vigilia dell’impegno contro il Potenza, l’allenatore ha aggiunto: “La linea societaria è chiara, vogliamo solo calciatori in grado di dare il massimo per questa maglia e desiderosi di mettersi in gioco per tirarci fuori da questa situazione”.

Ultime sconfitte: “Le ultime due sconfitte ci mettono rabbia per le modalità con cui sono arrivate. Ci stiamo facendo del male da soli, sarebbe bastato poco per non perdere. Col Monterosi abbiamo fatto bene nel primo tempo, gestendo bene la gara e senza rischiare nulla. Abbiamo subìto un gol su una punizione strana e non abbiamo reagito, perdendo in maniera clamorosa. Ci vuole più attenzione e determinazione”.

Potenza: “La sfida di domani sarà la prima di tante finali. Affronteremo una squadra reduce da una serie positiva e che, pur partendo con ambizioni diverse, ha ritrovato l’equilibrio. Sanno gestire le partite con grande serenità e hanno le qualità per far male”.

Recuperi e infortunati: “Rientrano Fornasier, Peschetola e Angileri. Cristallo è sulla via del recupero, ha ripreso ad allenarsi ma non sarà disponibile per il match col Potenza”.

Starita out, Tommasini e Sosa in: “Abbiamo perso un giocatore che qui ha fatto tanto bene ma ha compiuto la sua scelta e sono arrivati due giocatori come Tommasini e Sosa che fanno dello spirito uno dei loro punti di forza. Entrambi sono arrivati con grande motivazione e valuterò se impiegarli nel match di domani”.

Voci di mercato su Vassallo: “Vassallo fino ad oggi si è sempre allenato con la squadra ma se dovesse avere voglia di cambiare aria lo ascolteremo. Ho chiesto al direttore di tenere solo giocatori in grado di sposare questo progetto ma ad oggi Vassallo è un giocatore importante per noi e farà parte dei convocati per la sfida di domani”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author