Monopoli su Mirko Albertazzi del Sorrento

Possibili novità in porta in casa Monopoli. Potrebbe lasciare il club biancoverde il Giovanni Garofani che potrebbe rientrare dal prestito alla Juventus. Contestualmente il direttore sportivo Marcello Chiricallo ha messo gli occhi su Mirko Albertazzi del Sorrento. Trattativa non semplicissima in quanto la società campana non sembra disposta a liberarsi a cuor leggero del calciatore.

