MONOPOLI – Ottavo gol in 13 partite. Uno ogni poco più di 130 minuti. Ernesto Starita si è preso il Monopoli e lo sta facendo a suon di marcature. Anche a Vibo Valentia è stato lui a portare in vantaggio la sua squadra, sfruttando al meglio un assist di Morrone e restando freddissimo nonostante il tentativo di due difensori avversari di evitare il passivo.

L’attaccante campano sta vivendo il suo magic moment in quello che è di fatto l’anno della sua maturazione. A 25 anni si passa dall’essere un giovane di belle speranze a diventare uno dei “grandi”, che a sua volta deve insegnare ai compagni di squadra più giovani. Starita si è preso sulle spalle l’attacco del Monopoli, segnando più del doppio dei suoi compagni di reparto messi assieme. Con 8 reti è secondo nella classifica marcatori solo a Moro del Catania, inarrestabile con 13 marcature e il migliore di tutti i campionati professionistici italiani. È a 2 reti dal suo record di gol, quei 10 messi a segno con la maglia della Casertana due stagioni fa. Il Monopoli lo ha preso per questo e lui sta ripagando l’investimento, guadagnandosi anche l’occhio degli osservatori di squadre di Serie B. E chissà che questo sia l’anno buono per provare anche il salto di categoria e far realizzare al Monopoli l’ennesima plusvalenza.