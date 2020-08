Monopoli | Starita in arrivo, Pelliccioni torna in società?

Condividi

Ernesto Starita potrebbe diventare presto un giocatore del Monopoli. L’attaccante ex Casertana, svincolato dopo l’ultima stagione con i falchetti impreziosita da 10 reti, il suo record da quando milita in Serie C è ad un passo dal suo approdo in Puglia e sottoscriverebbe un contratto biennale. Giocatore, che fa della rapidità e del senso del

gol le sue armi migliori, sarebbe alla sua sesta stagione nella terza serie nazionale, dove ha militato con le maglie di Pisa, Fidelis Andria, Pro Piacenza, Bisceglie e appunto Casertana, migliorando il suo score anno dopo anno. Il patron Lopez cerca un nuovo Peppe Fella e il 24enne scuola Padova potrebbe fare al caso suo. Sulla fascia sinistra c’è un altro nome per sostituire Daniele Donnarumma, che ha lasciato il ritiro e raggiunto Cittadella.

Si tratta di Manuel Nicoletti, classe ’98, scuola Crotone, negli ultimi tre anni a Catanzaro dove ha collezionato oltre 60 presenze in Serie C. Nel frattempo c’è una novità anche in ambito societario. Alfio Pelliccioni potrebbe tornare nei quadri con un ruolo all’interno dell’area mercato. Il dirigente sammarinese , nell’ultimo biennio a Cesena come

direttore sportivo, è da sempre stimato dalla società e dalla tifoseria e nei prossimi giorni potrebbe trovare collocazione nello staff biancoverde.