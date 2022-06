MONOPOLI – È stata estratta intorno alle 12,30 di questa mattina la speleologa 41enne che domenica sera, intorno alle 18, sarebbe scivolata a 120 metri di profondità dentro la Grava Rotolo di Monopoli, nel sud est Barese. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. La ragazza è vigile ed è stata sempre in contatto con i soccorritori durante le 30 ore di operazioni da parte del gruppo Soccorso Alpino Speleologi di Puglia. Ha ricevuto tutte le cure previste e al momento è in ospedale per accertamenti. nelle immagini, il momento dell’estrazione della grotta monopolitana,” la più profonda e bella della Puglia”, dicono gli esperti.