Monopoli, sondaggio per Roberto Ogunseye

Anche il Monopoli ha chiesto informazioni su Roberto Ogunseye. L’attaccante del Cesena sembrava ormai ad un passo dal Campobasso che, tuttavia, pare abbia un problema di slot liberi per i tesseramenti. Ed allora starebbe provando ad inserirsi nella trattativa il direttore sportivo Marcello Chiricallo. Non si tratta di un’operazione semplice. Il futuro dell’attaccante ex Arezzo, Cesena, Foggia, Modena e Cittadella si deciderà nelle prossime ore.

