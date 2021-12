Monopoli, solidarietà nel ricordo di Lilly Colucci

MONOPOLI – Solidarietà ai bisognosi in ricordo di Lilly Colucci. L’iniziativa è promossa dall’omonima associazione umanitaria, presieduta dalla dottoressa Miriam Colucci, che ha consegnato oltre 100 pacchi di generi alimentari di prima necessità che saranno destinati ad altrettante famiglie. Un aiuto concreto in un periodo difficile, come quello prestato al “Banco alimentare” di Monopoli, che aiuta circa 200 famiglie, che ha ricevuto centinaia di chili di viveri per sostenere le famiglie segnalate dal Comune, segnalate dal Comune, che hanno un indice ISEE inferiore a 3000 euro annui. Lilly Colucci è stata ricordata anche dal Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli, S.E. Mons. Giuseppe Favale che ha presieduto la messa riservata ai dipendenti della Plastic Puglia nella Chiesa del “Sacro Cuore” di Monopoli in onore della Santissima Madonna della Madia, Protettrice di MonopolI e dal parroco don Michele Petruzzi, che ha officiato la celebrazione.