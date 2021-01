S.s Monopoli 1966 | Si tratta per Liviero

Il Monopoli continua a lavorare in vista della trasferta di Catania, in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio Massimino e che Antenna Sud 13 trasmetterà in diretta in chiaro sul digitale terrestre con ampio pre e post partita. Mister Scienza ha a disposizione l’intero gruppo eccezion fatta per Nikola Jakimovski, ancora in permesso in Macedonia. In attesa di conoscere quali saranno i tempi per il rientro dell’ex Bari e Bisceglie Scienza prepara un 3-5-2 che potrebbe essere lo stesso di partenza rispetto alla squadra che ha affrontato la Juve Stabia. Da valutare Nicola Bizzotto, uscito anzitempo dal campo per un trauma cranico sabato scorso e sostituito da Mario Mercadante che in caso di assenza dell’ex Vicenza andrà a piazzarsi sul centro sinistra della difesa con Nicoletti al centro e Riggio sul centro destra. Con l’assenza ormai certa di Jakimovski Lombardo, Tazzer e Zambataro si contendono due maglie sugli esterni, così come Soleri, Starita e Bunino, tutti e tre in forma, sono in ballottaggio per i due posti in attacco. Nel frattempo la società continua a scandagliare il mercato per rafforzare proprio la difesa e le corsie. Piace molto Matteo Liviero, giocatore ex Lecce che può fare sia il braccetto nella difesa a 3 che l’esterno di centrocampo. A prescindere da quanto sarà lunga l’assenza di Jakimovski (che alcune voci vedono in procinto di trasferirsi altrove) il giocatore potrebbe presto arrivare in Puglia e mettersi a disposizione di Scienza.