MONOPOLI – Un’altra settimana con la priorità alla fascia sinistra in attesa di conoscere gli avversari nei primi turni di campionato.

youtube.com/watch?v=r_tJ0rL2rMg

Il Monopoli, dopo l’allenamento congiunto con il Bitonto che si è concluso con il successo per 1-0 grazie alla rete di Drudi, si tuffa adesso in un’altra settimana di lavoro, che si concluderà sabato con l’amichevole sul campo dell’Alberobello. Con Guiebre che ormai è un giocatore del Modena le attenzioni del ds Pelliccioni si sposteranno su Terrani e su un terzino sinistro. Per l’attaccante del Padova questi giorni saranno decisivi. Il 28enne di Vigevano, 2 reti in 21 gare nella scorsa stagione è ormai ai margini del progetto di Caneo e potrebbe accettare un contratto fino al 30 giugno 2024 a cifre leggermente inferiori a quelle percepite in Veneto. Si lavora sul prestito, invece, per Manuel Nicoletti. L’esterno sinistro del Crotone, che lo ha acquistato dal Foggia nella sessione di mercato di gennaio 2022 è ora chiuso da Maxime Giron, ha un contratto con i calabresi fino al giugno 2024. Il Monopoli potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto e assicurarselo a titolo definitivo alla fine della stagione. Più facile, invece, arrivare ad Armando Anastasio. Il terzino è fuori dai piani del Monza in Serie A e si trasferirebbe in Puglia a titolo definitivo con un ingaggio alla portata.