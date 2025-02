Monopoli, sei impegni a marzo per cancellare un febbraio nero

Messo alle spalle un febbraio nero, in cui il Monopoli ha ottenuto i pareggi sul campo del Benevento e in casa con l’Altamura, oltre alle sconfitte contro Crotone e Catania al Veneziani, il mese di marzo sarà cruciale per la squadra di Colombo nella corsa alla migliore posizione possibile in classifica.

Si parte da una graduatoria che vede i biancoverdi al terzo posto, a -8 dal Cerignola, distanza che potrebbe aumentare in caso di esclusione del Taranto, e a -3 dall’Avellino, che diventerebbe -6 se gli jonici fossero estromessi dal campionato. Sei sfide in 30 giorni, tre in casa e tre in trasferta, definiranno il cammino della squadra pugliese in questa fase cruciale della stagione.

Si comincia domenica 2 marzo con il match casalingo contro il Messina, sfida che potrebbe rivelarsi insidiosa nonostante le difficoltà dei siciliani, attualmente terzultimi e in attesa di una penalizzazione in classifica. Seguirà l’8 marzo la trasferta a Trapani, dove il Monopoli cercherà punti pesanti su un campo ostico contro una squadra costruita per vincere il campionato. Il 12 marzo si torna tra le mura amiche per affrontare il Latina, altra squadra invischiata nella zona bassa, nel turno infrasettimanale.

Il 16 marzo i biancoverdi viaggeranno in Basilicata per sfidare il Picerno degli ex Tomei e De Luca, mentre il 23 marzo ospiteranno la Casertana di Pavanel. La chiusura del mese vedrà la squadra pugliese impegnata il 30 marzo in trasferta contro il Cerignola, lanciatissimo verso la Serie B.

Un mese denso di impegni, dunque, per capire quanto in alto possano puntare Viteritti e compagni.

