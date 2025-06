Monopoli, scadenze di contratto: incerto il futuro di quattro giocatori

Archiviata una stagione positiva, culminata con la qualificazione ai playoff, il Monopoli guarda con ambizione alla prossima annata sportiva. In attesa delle prime mosse di mercato, la priorità della dirigenza pugliese è ora la gestione delle scadenze contrattuali fissate al 30 giugno.

Il primo nodo è già stato sciolto: Marcello Falzerano continuerà a vestire la maglia biancoverde anche nella prossima stagione, grazie al rinnovo siglato nei giorni scorsi.

Situazione decisamente più incerta, invece, per Sergio Contessa. Secondo le indiscrezioni, il club non avrebbe ancora presentato un’offerta concreta per il prolungamento del contratto dell’esterno sinistro, lasciando intendere che il suo rinnovo non sia una priorità al momento.

Non molto diverso il discorso per Albertazzi, Pace e De Risio, anch’essi in attesa di una chiamata che, almeno per ora, non è ancora arrivata. Anche per loro il futuro resta in bilico, con la possibilità concreta di una separazione nelle prossime settimane.

I giorni a venire saranno dunque fondamentali per delineare il quadro delle conferme e dei possibili addii, con il Monopoli chiamato a prendere decisioni in merito in vista della prossima stagione.

