Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Youssouph Cheikh Sylla.
Attaccante classe 1998, arrivato a Monopoli a gennaio 2025, Sylla conclude la sua esperienza con il Gabbiano con 9 presenze. Coi rossoneri firma fino al 30 giugno 2026.
