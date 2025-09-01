1 Settembre 2025

Crotone-Monopoli: Youssouph Cheikh Sylla (foto Todaro/AntennaSud)

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

Domenico Brandonisio 1 Settembre 2025
La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Youssouph Cheikh Sylla.

Attaccante classe 1998, arrivato a Monopoli a gennaio 2025, Sylla conclude la sua esperienza con il Gabbiano con 9 presenze. Coi rossoneri firma fino al 30 giugno 2026.

Domenico Brandonisio

