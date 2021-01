Monopoli | Rotatoria sulla provinciale 212: approvato il progetto definitivo

La Giunta Comunale di Monopoli ha approvato il progetto definitivo della rotatoria dell’intersezione tra la strada provinciale. 212 “Capitolo” alla s.p. n. 146 e la strada comunale “Vagone” dell’importo di 230 mila euro.

L’intervento mira a modificare l’attuale intersezione a raso mediante la costruzione di una rotatoria di tipo “compatta” che, riducendo le interferenze dei flussi di traffico, consentirà la razionalizzazione, la riduzione dei tempi di scorrimento e permetterà l’esecuzione della manovra di inversione di marcia dei mezzi di sicurezza.

Per la realizzazione dell’opera è stato sottoscritto un accordo di programma con la Città Metropolitana che prevede a carico dell’ente metropolitano tutte le fasi del procedimento fino al collaudo dell’opera.

«Si tratta di ulteriore tassello di un percorso iniziato negli anni scorsi e che ha portato il Comune di Monopoli a stipulare un accordo di programma con la Città Metropolitana. L’intervento permetterà di mettere in sicurezza una strada alto traffico e che in quell’incrocio risulta attualmente molto pericolosa, permettendo l’esecuzione della manovra di inversione di marcia dei mezzi in sicurezza», afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.